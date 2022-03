Autonomie de la Corse : après cinq ans de surplace, Emmanuel Macron prêt à lâcher du lest

Pourtant, l'élection d'Emmanuel Macron avait suscité beaucoup d'espoir. Le 10 avril 2017 lors d'une réunion publique à Furiani, il s'était engagé, s'il était élu, à un "diagnostic sur la situation et les besoins de la Corse". "Tous les problèmes seront abordés" sans "tabou", avait-il assuré. "Je ne serai pas toujours d'accord avec vous, mais je vous écouterai tous. Tous les représentants élus qui siègent à l'Assemblée de Corse auront la parole et mon écoute. S'il apparaît que le cadre actuel ne permet pas à la Corse de développer ses potentialités, alors nous pourrons envisager d'aller plus loin et de réviser la Constitution", avait poursuivi le candidat.

Les nationalistes avaient alors fait part de leurs revendications : une "mention spécifique dans la Constitution", un statut fiscal et social, la co-officialité de la langue corse, un statut de résident visant à privilégier les personnes vivant depuis plusieurs années sur l'île pour l'achat d'un bien immobilier et le rapprochement des prisonniers corses. Si le gouvernement a récemment accédé à cette dernière revendication, les autres ont été rejetées au cours du quinquennat. En février 2018 lors d'une visite en Corse, si Emmanuel Macron s'était dit "favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution", il s'était dit opposé à la co-officialité de la langue corse et à l'octroi d'un statut de résident.