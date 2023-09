Emmanuel Macron propose "une autonomie à la Corse" et son entrée dans la Constitution

Le président de la République a donné "six mois" aux groupes politiques et à l'Assemblée territoriale corse pour arriver à un "accord" avec le gouvernement sur un "texte constitutionnel et organique" modifiant le statut de la Corse. Pour cela, il faudra que l'ensemble des forces politiques s'entendent et bâtissent un texte commun, car modifier la Constitution nécessite de réunir l'ensemble du Parlement en Congrès et d'y obtenir la majorité des trois-cinquièmes. Or à l'heure actuelle les Républicains, majoritaires au Sénat et dont le vote sera primordial, ne sont pas d'accord avec les revendications des nationalistes corses.

Les nationalistes, qui contrôlent l'Assemblée de Corse, réclament un pouvoir législatif propre, un statut de résident corse, la co-officialité de la langue corse et l'inscription de la notion de peuple corse dans la Constitution. La droite, à l'inverse, se dit seulement favorable à une "adaptation" des lois de la République aux spécificités corses. Si Emmanuel Macron a assuré qu'"il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République", le gouvernement a fait savoir qu'il s'opposerait à la demande d'un statut de résident pour les Corses, à des accès prioritaires à l'emploi ou à la co-officialité de la langue corse.