Avec quel bilan écologique Elisabeth Borne arrive-t-elle à Matignon ?

Le 16 avril 2022 lors d’un meeting à Marseille tenu entre les deux tours de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron avait indiqué que son Premier ministre serait "directement chargé de la planification écologique" afin d’aller "deux fois plus vite" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En nommant Elisabeth Borne Première ministre, le chef de l'État espère bénéficier de son expérience au sein du cabinet de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, en 2014 et 2015, et de son passage à la Transition écologique, entre juillet 2019 et juillet 2020. Mais avec quel bilan et crédibilité dans ce domaine Elisabeth Borne arrive-t-elle à Matignon ?