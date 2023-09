Avec son texte sur l'endométriose, le Rassemblement national met l'opposition dans l'embarras

Ce mardi, au cours d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, son rapporteur Emmanuel Taché de la Pagerie a "invité le Parlement à se saisir de cette question de santé publique et à donner du sens au mot féminisme". Jean-Philippe Tanguy a appelé les groupes d'opposition à ne pas faire preuve de "sectarisme" et à voter en faveur de ce texte. Car cette proposition de loi est vue par la gauche et la majorité comme un piège, difficile à déjouer. L'endométriose est une maladie chronique qui toucherait une femme sur dix en France et est aujourd'hui encore peu détectée et peu reconnue. Alors comment justifier le fait de ne pas voter en faveur de ce qui pourrait représenter une avancée pour les 1,5 à 2,5 millions de malades ?