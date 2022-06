Désormais révocable aux États-Unis, le droit à l'IVG pourrait-il être remis en cause en France ?

Cela fait-il de l'avortement un droit acquis définitivement et irrévocable ? Non. Si les députés ont récemment fait évoluer le délai légal pour pratiquer une IVG, ils seraient libres de supprimer ces dispositions et de revenir sur la loi Veil. Il suffirait, en pratique, qu'une majorité de députés s'accordent sur un texte interdisant l'avortement et le votent à l'Assemblée. Contrairement aux États-Unis, où la législation est variable d'un État à l'autre, une telle loi s'appliquerait en France à travers tout le territoire dès sa promulgation.