Droit à l'IVG : les députés votent pour son inscription dans la Constitution

Le texte initial de la proposition de loi soutenue par la cheffe du groupe LFI Mathilde Panot était : "Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits". Après un accord entre La France insoumise et la majorité, l'article unique a été réécrit et adopté comme tel : "La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse". Il sera intégré à l'article 66 de la Constitution.