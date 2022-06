Vers une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française

Renaissance et La France insoumise vers un (premier) accord symbolique ? Samedi 25 juin, la cheffe des députés Renaissance (ex-LaREM) Aurore Bergé a annoncé que son groupe allait déposer une proposition de loi visant à inscrire "le respect de l'IVG dans notre Constitution". Une déclaration faite au lendemain de celle de son homologue de La France insoumise, Mathilde Panot. Vendredi, celle-ci a appelé à "empêcher toute entrave [à ce] droit fondamental". Ces prises de position sont intervenues moins de 24 heures après la décision historique de la Cour suprême américaine de révoquer ce droit constitutionnel.

Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, Aurore Bergé - ex-LR et engagée sur les questions féministes - avait vivement défendu l'allongement en France du délai légal de l'IVG, voté à la fin de la précédente législature. Aujourd'hui, elle assure craindre une remise en cause de ce droit.

"Malheureusement, rien n'est impossible et les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause", a-t-elle répondu sur France Inter. Et de poursuivre en s'attaquant directement aux élus du Rassemblement national, "des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG". Elle a jugé qu'il ne fallait "prendre aucun risque en la matière et donc sécuriser (le droit à l'IVG) en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution".