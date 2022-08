Aymeric Caron : "Je suis sûr et certain qu’il y a une majorité de députés opposés à la corrida en France"

D’autres parlementaires avant vous ont essayé de faire interdire la corrida. Quatre Français sur cinq y sont aujourd’hui opposés. Comment expliquez-vous que ça ne bouge pas jusqu'ici ?

D’abord pour les politiques, ce n’est absolument pas une priorité. C’est même anecdotique. Le nombre d’animaux n’est pas énorme, 1000 taureaux à peu près par an. La chasse, c’est entre 20 et 40 millions d’animaux par an. Et l’élevage industriel, ce sont trois millions d’animaux tués par jour. Ensuite, il y a une forme de peur : les politiques se disent qu’ils ont plus à perdre qu’à gagner, ce qui est selon moi totalement faux, parce qu’ils pensent qu'ils risquent de s’opposer à des élus des départements taurins. Ils en font une question électorale. Mais il y a peut-être aussi derrière la crainte de la dimension symbolique de ce combat.

C'est-à-dire ?

Interdire la corrida, c’est interdire une pratique qui consiste à applaudir lorsqu’on torture et met à mort un animal. Et il peut y avoir l’idée chez beaucoup de politiques que si on favorise l’abolition, c’est une étape vers d’autres revendications en matière de bien-être animal. Ce qui est vrai ! Enfin, il y a ce truc très franco-français de la tradition. Contrairement à l’image que nous voudrions projeter, la France est un pays réactionnaire. On l’a vu sur beaucoup de combats ces derniers mois. Dans un contexte, où on parle beaucoup de l’identité française, du maintien de notre mode de vie, la corrida joue aussi un effet de symbole. Si, tout à coup, le Parlement reconnaît qu’une tradition n'est pas immuable, qu’elle peut évoluer, qu’elle peut carrément être abrogée en raison de l’évolution de nos mœurs, de nos standards éthiques et moraux, ça fait peur à certains.