Bachelot : "Nicolas Sarkozy, tu peux peut-être essayer présenter ta défense aux juges avec l'équation du bonheur"

Ce mardi 20 mars marque le début du printemps et a été proclamé Journée mondiale du bonheur. L'arrivée du trophée de la Coupe du Monde de football en France est également un moment d'émotion. Par ailleurs, les chercheurs en neurosciences ont trouvé, dans la chanson "Don't Stop Me Now" de Queen, une équation du bonheur. Des paroles positives qui, selon Roselyne Bachelot, pourrait servir à Nicolas Sarkozy, actuellement en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financements libyens de sa campagne de 2007.



Ce mardi 20 mars 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle entre autres de la journée mondiale du bonheur. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 20/03/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.