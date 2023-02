"Balance ton intimidation" : des députées écolos dénoncent la haine en ligne, Sandrine Rousseau témoigne

Comment expliquer qu'absolument rien n'est fait pour protéger les femmes politiques de ces messages, les aider à y faire face ?

Ça va même au-delà : les hommes se battent comme des malades pour conserver leur pouvoir. Je le vois à l'Assemblée nationale. Dès que je parle, regardez les comptes rendus et les remarques sexistes qui fusent de partout, des bancs de LR et Renaissance. Ils ont fait bonne figure en acceptant les quotas, mais ils n'ont pas encore accepté les femmes en politique. Je rappelle qu'en 15 jours, l'hémicycle s'est levé pour trois hommes attaqués par des femmes pour violences sexistes et sexuelles : Adrien Quatennens, Damien Abad et Julien Bayou. Or quand les députés se permettent des choses dans l'hémicycle, c'est un blanc-seing donné aux tweetos anonymes.