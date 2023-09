"Balance ton sport" : des députées lancent une plateforme de témoignages contre les violences dans le sport

"Depuis l’annonce de la mise en place de cette commission d’enquête, nous recevons nombre de témoignages, de messages de personnes qui souhaitent s’exprimer sur des situations de violence subies au sein des clubs, licences et fédérations. C’est le signe que le besoin de parler, et de surcroît être écouté, reste urgent", a constaté la députée écologiste Sabrina Sebaihi. "Cette plateforme doit permettre au plus grand nombre de s’exprimer, mais aussi de soumettre des propositions pour que ces violences n’arrivent plus", a ajouté Béatrice Bellamy.