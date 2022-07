Baromètre de confiance : Marine Le Pen toujours deuxième, mais le camp présidentiel résiste

Pour autant, le gouvernement ne voit pas son socle entamé en tout point. La confiance des Français envers Emmanuel Macron reste stable : près de la moitié des sondés (48%) la lui accordent, soit un point de moins seulement par rapport au mois dernier. Un résultat certes bien en deçà du record de 59% décrochés par le chef de l'État lors de sa première élection au printemps 2017, mais qui reste en réalité à des niveaux similaires depuis un an et demi environ.

Les sondés qui lui donnent leur confiance le créditent d'une bonne gestion de la crise du Covid et de celle des Gilets Jaunes, et estiment qu'il avait "fait ses preuves durant son premier quinquennat". À l'inverse, ses détracteurs lui reprochent d'être "arrogant" et pas assez à l'écoute, d'être "trop proche de la droite" et manquer parfois à ses promesses.

Quant à sa Première ministre Élisabeth Borne, maintenue à la tête du gouvernement en dépit de la déconvenue du scrutin, elle s'attire la confiance de 45% des Français, un niveau stable depuis le mois dernier (plus un point) et qui dépasse largement la cote de 34% obtenue sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, lorsqu'elle était ministre du Travail. Valorisée pour son profil de "femme d'expérience", "sérieuse" et "technicienne", elle est aussi accusée par certains sondés d'être une "technocrate complètement déconnectée de la réalité du terrain", et inféodée au président.