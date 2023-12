SONDAGE - La confiance en Emmanuel Macron et Élisabeth Borne en baisse, sauf à droite après la loi immigration

Dans le contexte de la loi immigration, adoptée au Parlement, la confiance des Français envers Emmanuel Macron et Élisabeth Borne fléchit, excepté à droite. Selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour LCI, publié vendredi 22 décembre, Gérald Darmanin ne pâtit pas des dernières semaines, où il a été mis en difficulté. L'extrême droite perce, elle, auprès des Français.

Une confiance qui s'effrite, sauf à droite. Dans le contexte de l'adoption de la très contestée loi immigration, un climat politique rarement vu, la cote du couple de l'exécutif, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, connaît une baisse, sauf auprès de l'électorat de droite où elle progresse, selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour LCI, publié vendredi 22 décembre.

Selon ce baromètre, le chef de l'État enregistre une légère baisse de confiance auprès de l'ensemble des personnes sondées (40%, -2 points, dans la marge d'erreur), qui est plus marquée auprès de ses sympathisants (85%, -5). Malgré une confiance en berne chez son électorat de premier tour (79%, -7), il reste à "un niveau - dans l'absolu - élevé". Il bénéficie toutefois "d'un niveau de confiance en hausse chez les sympathisants LR (57%, +7)" suite à l'adoption de la loi sur l'immigration.

Gérald Darmanin stable, l'extrême droite en hausse

La Première ministre connaît, quant à elle, une baisse de 4 points par rapport au mois précédent (34% de confiance), d'après ce sondage. La confiance en la locataire de Matignon fléchit auprès des sympathisants de l'opposition, mais aussi de son propre camp (77%, -4). Mais, à l'instar d'Emmanuel Macron, elle progresse de manière soutenue chez les sympathisants LR (51%, +10).

Au sein du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, désavoué sur le texte initial avec le vote d'une motion préalable de rejet, ne semble pas en subir les effets. Après avoir proposé sa démission, qui a été refusée, il "conserve un niveau de confiance stable (36%, -1), baisse logiquement à gauche, perd un peu au sein du camp présidentiel (tout en restant à un niveau « confortable », 79%, -5) et du RN (27%, -6) tout en restant stable et élevé chez les sympathisants LR (60%)".

Hors de l'exécutif, "en dépit d'une baisse de 3 points, Édouard Philippe reste la personnalité enregistrant le plus de confiance de la part des Français (40%)" interrogés, mais l'écart se resserre avec les pontes du RN, Marine Le Pen (39%,+1) et Jordan Bardella (38%, +4). Par ailleurs, Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête, atteint, elle, son plus haut niveau jusqu'à présent (32%, +5). Pour ce mois de décembre 2023, trois personnalités d'extrême droite font donc partie du "Top 4" des personnalités auxquelles les Français déclarent le plus faire confiance, "une première depuis le lancement de ce baromètre".

Enquête réalisée par Toluna-Harris Interactive en ligne du 19 au 21 décembre 2023, sur un échantillon de 1021 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthodologie des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l'interviewé(e).