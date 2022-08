Bien avant Macron, Pompidou et VGE appelaient déjà à la sobriété énergétique

En 1973, les prix de l’énergie augmentent considérablement à l’issue du premier choc pétrolier. "Le devoir du gouvernement est de se préparer à prendre des mesures sérieuses, graves", avertit Georges Pompidou, le président de la République de l’époque, alors que les prix de l’or noir ne cessent d’augmenter. "Nous avons nommé un délégué général à l’énergie, nous avons pris un certain nombre de textes qui nous donnent les moyens d’intervenir. Mais avant d’en arriver à ce type de mesures, je fais appel à cette vertu traditionnelle du peuple français qui est l’esprit d’économie", poursuit le chef de l’État.

"Économisons l’essence, économisons l’électricité, économisons le chauffage et cela seul suffira à diminuer notre consommation et par là même à parer à quelques difficultés d’importations et à atténuer les effets sur la hausse des prix et le commerce extérieur. Que tous les Français veuillent bien aider l’action gouvernementale et nous arriverons bien, je l’espère, à surmonter les difficultés", espère Georges Pompidou.