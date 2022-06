Bien décidé à agir, le gouvernement prépare plusieurs décrets urgents

Faire oublier la majorité relative et la cacophonie qui s'annonce à l'Assemblée nationale et montrer qu'il est au travail. C'est ce que souhaite le gouvernement, deux jours après le second tour des élections législatives. Alors il a indiqué, ce mardi, qu'il avait planché sur plusieurs décrets urgents qu'il s'apprêtait à prendre dans les prochains jours. La cheffe du gouvernement "est au travail, elle prépare les prochains jours avec le gouvernement, l'ensemble des décrets que nous devons sortir", a ainsi souligné la porte-parole Olivia Grégoire à l'issue d'une réunion entre tous les membres du gouvernement et Elisabeth Borne.