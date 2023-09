Bientôt le retour de la réserve parlementaire ?

Supprimée en 2017, la réserve parlementaire attribuait à chaque élu au Parlement une enveloppe de 130.000 euros en moyenne (jusqu'à 520.000 pour les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat), à répartir pour aider aux investissements de proximité décidés par des collectivités locales et aux financements d'activités menées par des associations. Pour l’année 2016, elle représentait un total de 81,86 millions d’euros. Accusée d'entretenir le clientélisme et critiquée pour son système d'attribution opaque, elle était l'une des mesures phares du projet de moralisation de la vie publique promis par Emmanuel Macron.

Mais a posteriori, encore plus dans un contexte de crise économique, de nombreux élus regrettent de ne plus pouvoir aider de petites associations ou des collectivités à mener à bien certains projets faute de coup de pouce financier. "C’est une subvention de l’État, pas des billets qu’on avait dans la poche et qu’on distribuait par clientélisme", s'est défendu auprès du Parisien Guy Geoffroy, ancien parlementaire et vice-président de l’Association des Maires de France, qui soutient l’initiative parlementaire.