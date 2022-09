Bientôt le retour du 49-3 à l'Assemblée nationale ?

L’hypothèse n’est pas nouvelle. À la fin du mois d’août, la Première ministre avait déjà dit que l’exécutif n’excluait pas le recours au 49-3 car "les Français ne nous ont pas demandé l’immobilisme". Le 5 septembre dernier sur France Inter, même si elle se disait partisane de la construction d'un consensus avec l'opposition, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, arguait que ce n'était "pas un drame s'il y [avait] utilisation d'un outil qui fait partie de la Constitution depuis son origine". L'article 49-3 de la Constitution permet au gouvernement d'adopter un texte sans le faire voter, sauf adoption d'une motion de censure.

Pour éviter d’avoir à utiliser cette arme législative, le gouvernement a proposé aux oppositions de discuter. Ce mardi, Gabriel Attal et Bruno Le Maire reçoivent à Bercy des parlementaires issus de tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale. Ils entendent leur présenter leurs "pistes" et "arbitrages en cours", et échanger sur leurs propositions avant le débat parlementaire à l'automne. "Les Dialogues de Bercy, qui se tiendront du 13 au 21 septembre, sont une démarche et une occasion inédites de travailler ensemble au service des Français", avait indiqué le ministre des Comptes publics.