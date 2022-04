Législatives 2022 : les 5 inconnues d'un scrutin qui s'annonce mouvementé

A droite, ces élections risquent de diviser encore un peu plus les Républicains, déjà déchirés sur les consignes de vote pour le second tour. Officiellement, la position du parti est de ne donner aucune voix à Marine Le Pen. Mais pour autant, il n’a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, et a réaffirmé au lendemain du premier tour que "Les Républicains ne sont fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme". Pourtant, certains ont clairement appelé à voter en faveur du chef de l’Etat, et à participer au "grand rassemblement" qu’il appelle de ses vœux, à l’instar du trésorier du parti Daniel Fasquelle ce vendredi. Ce qui a par exemple poussé le député du Vaucluse Julien Aubert à avertir : "Les candidats LR aux législatives qui s’engagent dans une coalition de soutien à Emmanuel Macron doivent être débarqués immédiatement et des candidats LR investis contre eux". Le parti devrait aborder ces questions mardi prochain, lors d'un comité stratégique qui se tiendra deux jours après le second tour.