Bientôt un congé menstruel pour les agentes de la Ville de Paris ?

S'il est encore rare en France, il se démocratise et intéresse de plus en plus. Généralisé en Espagne, le congé menstruel est adopté par de plus en plus d'entreprises ou collectivités comme Carrefour ou la ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) récemment. La mairie de Paris aimerait les imiter, a annoncé Anne Hidalgo, en tweetant : "Nous souhaitons que le gouvernement nous permette de donner des congés spécifiques aux agentes de la Ville de Paris souffrant de douleurs menstruelles, ou de maladie comme l'endométriose. Nous voulons leur donner de nouveaux droits". La maire de Paris a également envoyé un courrier à la Première ministre, le 17 avril dernier, pour expliquer sa démarche.