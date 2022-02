Biodiversité marine, surpêche, plastique... les annonces d'Emmanuel Macron pour protéger les océans

Le président de la République a ainsi confirmé l'extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Le décret a par ailleurs été publié dans la journée. Celui-ci précise que sont concernées "la totalité des parties terrestres, ainsi que les eaux intérieures, mers territoriales et zones économiques exclusives des archipels Crozet, Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam". Mesurant en tout 1.662.000 km², cette zone devient donc la deuxième plus grande aire marine protégée du monde. Dans ce cadre, la pêche peut par exemple y être interdite ou réglementée.

L'hôte du One Ocean Summit, organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, a également appelé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à conclure un accord visant à supprimer les aides publiques attribuées à la surpêche et à la pêche illicite. "L'argent des contribuables, de nos contribuables, ne doit pas être utilisé pour continuer à financer les actions qu'on condamne", a lancé Emmanuel Macron. Le montant de ces subventions mondiales à la pêche serait de 14 à 54 milliards de dollars par an.