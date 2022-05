Blanquer, Schiappa, Denormandie, Le Drian... Ces poids lourds que vous ne verrez plus au gouvernement

La discrétion de Marlène Schiappa au cours des dernières semaines a été proportionnelle à son omniprésence au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron. En poste comme secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations, au moment de la vague MeToo, Marlène Schiappa occupait depuis l'été 2020 les fonctions de ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté. Figure médiatique du premier quinquennat Macron pour son engagement contre les violences sexuelles et sexistes, elle a cependant vu son étoile pâlir après son passage à Beauvau, dans l'ombre de Gérald Darmanin.

Plusieurs autres ministres ne signent pas dans le nouvel exécutif : Barbara Pompili, Roselyne Bachelot (Culture), Annick Girardin (Mer), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur et recherche), Elisabeth Moreno (Egalité, Diversité), Emmanuelle Wargon (Logement), Jean-Baptiste Djebbari (Transport), Roxana Maricineanu (Sports), Geneviève Darrieussecq (Anciens Combattants), Nadia Hai (Ville), Sophie Cluzel (Handicap), Bérengère Abba (Transition écologique), Sarah El Haïry (Jeunesse), Cédric O (Numérique), Laurent Pietraszewski (Retraites), Joël Giraud (Ruralité) et Adrien Taquet (Enfance et famille).