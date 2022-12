Boostée par la Coupe du monde, la popularité d'Emmanuel Macron en hausse

Selon le directeur délégué d'Harris Interactive France, Jean-Daniel Lévy, Emmanuel Macron a bénéficié d'un effet Coupe du monde. Il voit sa confiance croître chez les personnes interrogées quel que soit leur âge (+5 points chez les moins de 35 ans, les 50-64 ans ou encore les 65 ans et plus). Le chef de l'État enregistre également une hausse marquée auprès des sympathisants de sa famille politique (93%, +6) et de l’opposition (+7 chez les Insoumis, à 37% ; +6 chez les écologistes, à 52% ; +2 chez les LR à 53% et +3 chez le RN à 27%).