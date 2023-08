Emmanuel Macron amorce sa rentrée politique à Bormes-les-Mimosas

L'heure de la rentrée a sonné pour le chef de l'État. Emmanuel Macron sort, jeudi 17 août, de sa pause estivale afin de participer aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas (Var). Il doit prendre la parole dans la soirée, jeudi, à l'occasion de cet événement protocolaire qu'il lui est arrivé de transformer en première étape de sa rentrée politique.

Emmanuel Macron s'exprimera aux alentours de 19h. Ces cérémonies marquant la libération de la cité varoise, le 17 août 1944, sont devenues un passage obligé des étés présidentiels, précédant de quelques jours le conseil des ministres de reprise. Le chef de l'État sera, ainsi, de retour à Paris dès la semaine suivante. Il doit réunir son gouvernement, le 23 août, à l'Élysée.

En 2022, six mois après la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, il avait dénoncé "l'attaque brutale" de Vladimir Poutine et demandé aux Français "d'accepter de payer le prix de la liberté". A savoir les conséquences économiques de la guerre, avec leur cohorte de hausses des prix de l'énergie et des matières premières qui ont alimenté l'inflation.