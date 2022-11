Bornes de recharge électrique : le gouvernement aide les stations-services à s'équiper

Cette aide sera réservée aux stations-services vendant moins de 2500 m3 de carburant par an. Selon l'exécutif, cela concerne plus de 4000 d'entre elles. "La borne de recharge devra être installée dans une station-service indépendante et localisée dans une commune de densité intermédiaire ou rurale selon la grille communale de densité à 7 niveaux de l’Insee", lit-on encore dans le communiqué.