Bouclier tarifaire : "Il faut que le coût soit maîtrisé", souligne le président de la Cour des comptes

En revanche, le président de la Cour des comptes peint un tableau plus sombre à moyen et long terme. "Les déficits qui ont suivi la crise du Covid ont été les plus élevés depuis des décennies. La dette publique a cru de 15% pendant la pandémie. C'était légitime et tout le monde l'a fait. Seulement, la France partait d'un état plus dégradé que les autres, avec une dette publique plus élevée", commence-t-il.

Or, avec "la dette publique qui augmente, ce sont nos enfants qui s'appauvrissent et notre crédibilité s'affaiblit", met-il en avant. "Il n'y a pas de menace mais, avec la hausse des taux d'intérêt, la charge annuelle de la dette augmente. Chaque euro que vous consacrez à cela est un euro en moins que vous consacrez à la transition écologique, énergétique, numérique, etc. Au bout d'un moment, si vous êtes très endettés, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre", rappelle l'ancien Ministre de l'Économie, des Finances. "Si nous continuons à avoir une dette qui augmente fortement, alors nous nous retrouverons étranglés dans notre capacité à agir. Et de cela, il faut vraiment s'en prémunir", martèle-t-il.