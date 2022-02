L'arrêt de l'immigration a-t-il provoqué une hausse des salaires de 8% au Royaume-Uni ?

Face à ce phénomène, les employeurs n'ont d'autre choix que d'entrer dans une guerre d'enchères. Sans personnel et sans renforts de l'étranger, "ils n'ont plus qu'un éventail limité d'options", comme le résume le journaliste spécialisé en économie, Larry Elliott, auprès du Guardian. À savoir, s'équiper d'équipements qui n'ont pas besoin de main-d'œuvre, investir dans la formation ou payer plus pour devenir attractif. Naturellement, seule la troisième solution est disponible à court-terme.

Raison pour laquelle certains employeurs offrent des primes d'arrivée oscillant entre 1000 et 5000 livres, pouvant aller jusqu'à 10.000 livres pour les plus généreux. En tout, près de 5000 postes vacants à travers le pays offrent actuellement une gratification à la signature. Résultat : les revenus explosent, mais pas forcément les salaires. Ainsi, sans ces primes inédites, le taux d'augmentation des salaires tombe plutôt à 7,4%, toujours selon l'ONS.

Il faut également tenir compte de l'inflation liée à cette pénurie de main d'œuvre - et évaluée à 3% dans le pays. Or, en ôtant le rôle de l'inflation et celui des primes, la "rémunération totale et régulière" des travailleurs britanniques croît plutôt de 5,2%, encore selon l'agence des statistiques.