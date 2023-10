Pénurie de Beyfortus : Aurélien Rousseau assume de "protéger les nourrissons les plus à risques"

"Le 15 septembre, vous lanciez une grande campagne contre la bronchiolite, quinze jours plus tard, c'est déjà la pénurie", avait dénoncé la députée (Nupes) de la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle, Martine Etienne, lors des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale, ce mardi. Et de poursuivre : "Faute de doses de Beyfortus, vous êtes obligés de stopper la livraison en pharmacie et de ne prioriser que les maternités. Alors qu'il y a eu plus de 720.000 naissances en 2022, vous n'avez commandé que 200.000 doses. Vous souhaitiez créer un effet d'annonce en prétendant anticiper l'épidémie. Mais voilà, aujourd'hui, les doses manquent et les parents s'alertent. Vous n'apprenez rien de vos erreurs (...) Vous continuez de fonctionner en flux tendu, de commander trop peu de doses."