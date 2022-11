Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont-ils voté une motion de censure avec Jean-Marie Le Pen ?

Une critique balayée par certains membres de La France insoumise, à l'instar de Danielle Simonnet. Sur les réseaux sociaux, la députée de Paris a tenu à rappeler ce mardi que les deux hommes politiques avaient voté par le passé "avec Jean-Marie Le Pen". Une publication qu'elle a supprimée depuis. Et pour cause, comme le montre le site de l'Assemblée nationale, il est impossible que Jean-Marie Le Pen ait voté une motion de censure aux côtés des deux ministres. Le dernier mandat du fondateur du parti d'extrême droite a en effet pris fin le 14 mai 1988. Soit, 26 ans avant l'arrivée de François Hollande au pouvoir. À l'époque, Gérald Darmanin était encore un jeune enfant et Bruno Le Maire intégrait à peine l'École normale supérieure.