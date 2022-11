Budget : l'Assemblée nationale adopte des aides supplémentaires anti-inflation, sans 49.3

Ce budget rectificatif, le deuxième de l'année, contient des mesures pour soutenir les universités face à la hausse des prix de l'énergie et les armées face à celle du carburant. Il prolonge aussi la ristourne de 30 centimes par litre à la pompe jusqu'au 15 novembre. Le projet prévoit également le versement d'un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes, soit un montant de 1,5 milliard d'euros. Des crédits sont par ailleurs ouverts pour des aides aux agriculteurs.

Un amendement socialiste a par ailleurs été retenu, prévoyant une aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois, qu'il s'agisse de bûches ou de pellets, ces bâtonnets cylindriques dont les prix explosent. Une aide de 40 millions d'euros, via un autre amendement socialiste, a été adoptée en faveur des associations œuvrant dans l'aide alimentaire, de plus en plus sollicitées. Ainsi qu'un amendement LFI à 8 millions d'euros pour permettre une revalorisation des personnels des centres municipaux de santé.