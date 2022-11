Budget 2023 : les amendements prévoyant des milliards pour la rénovation thermique et le train devraient être écartés

Un peu plus tard dans la soirée, l'Assemblée nationale a voté trois milliards d'euros de plus pour le développement du ferroviaire avec une coalition des oppositions puisque à la fois PS, LFI et LR avaient déposé des amendements pour "investir" dans le train. "Les milliards volent en escadrille", avait alors commenté le ministre des Transports Clément Beaune, ajoutant : "C'est magique, c'est gratuit, c'est Halloween, c'est le contribuable qui paye".