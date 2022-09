Budget 2023 : quels sont les ministères gagnants, quels sont les perdants ?

Le ministère de la Justice gagne lui aussi de quelques centaines de millions d'euros (8,9 milliards en 2022 et 9,6 milliards pour 2023). Le projet de budget prévoit notamment d'accélérer le recrutement de magistrats et de greffiers et la construction de nouvelles places de prison.

Le ministère de l'Intérieur voit ses crédits augmenter de 6%, à 22 milliards d'euros, pour ce qui constituera l'an 1 de la loi d'orientation et de programmation du ministère (Lopmi). Le budget 2023 s'inscrit dans la ligne de cette loi de programmation pour la sécurité, qui prévoit 8.500 policiers et gendarmes supplémentaires sur la période ainsi que la création de 200 brigades de gendarmerie.

La Culture fait également partie des gagnants ; son budget s'élèvera à 4,2 milliards d'euros, soit une hausse de 271 millions (+7%). 711 millions d'euros (+1,1%) sont affectés au financement de la production cinéma et audiovisuelle et du jeu vidéo en 2023, 208,5 millions d'euros seront consacrés au pass Culture, soit 9,5 millions de crédits supplémentaires.