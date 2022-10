Budget 2023 : le Conseil des ministres autorise Élisabeth Borne à déclencher le 49-3 "quand elle le décidera"

Au sein de l'exécutif, un débat demeure pour savoir quand utiliser au mieux cette arme. Deux positions se confrontent : les partisans d’un usage rapide du 49-3, dès la fin de la semaine, surtout si les débats s'enlisent et abîment la majorité ; et ceux qui préfèrent attendre la semaine prochaine pour faire vivre le débat et pour enjamber la marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" du 16 octobre à laquelle participeront les quatre composantes de la Nupes, dont la participation pourrait être dopée en cas de 49-3.