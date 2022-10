Budget 2023 : le gouvernement taxe énergéticiens et raffineurs, mais ne parle pas de "superprofits"

"C’est ça les superprofits, si vous voulez une définition des superprofits. La réalité c’est que ce sont les rentes auxquelles nous voulons nous attaquer", a concédé Bruno Le Maire ce mardi 11 octobre sur franceinfo. Le ministre a confirmé que l’exécutif avait déposé en fin de semaine dernière deux amendements, le premier, déjà évoqué la semaine dernière par la majorité, vise à taxer les rentes des producteurs d’énergie. Ainsi, "dès lors que les prix de l’électricité sont au-delà d’un certain seuil, 180 euros [le mégawattheure], les énergéticiens qui produisent de l’électricité, peuvent vendre à 200, 300, 400, 500 euros puisque les prix ont flambé. Mais la différence entre 180 et 400, 500 ou 600 euros, l’État le récupère et en redistribue l’intégralité à nos compatriotes et nos entreprises", a-t-il expliqué ce mardi matin.

Cette taxation des rentes existe déjà en France, "c’est ce qu’on appelle le mécanisme de rente infra-marginale", a rappelé Bruno Le Maire. Il représente 26 milliards d’euros, celui appliqué aux énergéticiens devrait représenter "cinq à sept milliards d’euros", avait indiqué le ministre la semaine dernière. Ces 26 milliards d'euros servent à financer plus de la moitié du bouclier énergétique.

Il s'agit également d'appliquer en France un mécanisme instauré au niveau européen. La semaine dernière, les ministres européens de l'Énergie se sont mis d'accord pour un plafonnement similaire des prix de production de l'électricité, mais seulement si l'électricité était issue du nucléaire et du renouvelable. Le gouvernement français a fait le choix d'aller plus loin puisque ce plafond concerne tous les producteurs, incluant donc également l'électricité produite par les centrales à gaz ou à charbon. Le 5 septembre dernier, interrogé sur la mise en place d'une taxe sur les superprofits, Emmanuel Macron s'était dit favorable à un "mécanisme de contribution" européen "à l'égard des opérateurs énergétiques" réalisant de gros profits, et avait assuré que si cela n'aboutissait pas au niveau européen, "nous serions obligés de la regarder au niveau national".