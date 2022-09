Budget 2023 : le gouvernement tend la main, LR la refuse

"Demain est-ce qu'on va voter le budget ? Bien sûr que non, on est dans l'opposition", a ainsi affirmé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR en décembre. Même discours du côté d'Eric Ciotti, autre candidat à la présidence du parti. Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a assuré que "personnellement", il voterait "contre ce budget car le budget est l'acte fondateur" d'une majorité.

"Que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas sa béquille", a-t-il ajouté, promettant que les élus LR exerceraient leur droit d'amendement "sans discussions, sans coopération, sans confusion" parce que "nous sommes dans l'opposition". Le numéro 3 de LR Aurélien Pradié, probable candidat lui aussi, ne voit "aucune raison" de voter le texte tout en se défendant de tout "blocage" : "Quand on s'oppose à un projet, on n'est pas dans le blocage, on est dans la démocratie", a-t-il expliqué.