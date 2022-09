Budget 2023 : quel calendrier pour le projet de loi de finances ?

C'est l'un des textes majeurs de la rentrée parlementaire. Comme chaque année, le projet de loi de finance (PLF) pour l'année suivante est débattu et voté au Parlement à l'automne. Mais en pleine crise économique, et alors que les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat, le PLF 2023 va être d'autant plus scruté. Car avant d'être validé, ce texte, hautement symbolique, va devoir passer par plusieurs étapes.