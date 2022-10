Budget 2023 : quand avoir recours au 49-3 ? Le gouvernement s'interroge sur le timing

Au sein de la majorité deux positions se confrontent : les partisans d’un usage rapide du 49-3, dès la fin de la semaine, surtout si les débats s'enlisent et abîment la majorité ; et ceux qui préfèrent attendre la semaine prochaine pour faire vivre le débat et pour enjamber la marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" du 16 octobre à laquelle participeront les quatre composantes de la Nupes. "Si le 49-3 est annoncé dès cette semaine, cela pourrait doper le mouvement", explique un ministre cité ce mardi par Politico. Il préconise de laisser "le débat avancer pour montrer qu’avec ce budget, on protège les Français, on tient le déficit et on continue à investir. La manifestation fait un four et on dégaine lundi". La Nupes a d'ores et déjà prévenu que si le gouvernement faisait usage du 49-3 avant la fin de la semaine, sa marche se transformerait en "49-3 citoyen".

Détail technique : pour pouvoir faire usage du 49-3, il faut le faire valider en Conseil des ministres. Ces derniers ayant lieu tous les mercredis, cela pourrait donc être décidé les mercredis 12 ou 17 octobre. Mais il est également possible de convoquer un Conseil des ministres extraordinaire. "Aucun quorum n'est nécessaire au Conseil des ministres, donc ça peut être convoqué dans la minute", avoue un membre du gouvernement. "On peut aussi imaginer qu’un mardi à 14h avant la séance de Questions au gouvernement on convoque un Conseil des ministres qui permette d’annoncer à 15h un 49-3."