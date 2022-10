Budget 2023 : quelles sont les six niches fiscales que le gouvernement propose de supprimer ?

Les députés démarrent ce lundi dans l'hémicycle l'examen du budget 2023. Ils ont 70 jours pour discuter et adopter le projet de loi de finances, qui rassemble recettes et dépenses de l'État pour l'année à venir. Le texte comprend notamment le bouclier tarifaire sur l'énergie et la création de 3000 postes de policiers et de gendarmes, il espère également contenir le déficit public à 5% du PIB en 2023 et ambitionne de revenir sous la barre des 3% en 2027.

Mais pour engranger des recettes, le gouvernement ne mise pas vraiment sur l'argent issu de la suppression de niches fiscales. Le texte du projet de loi de finances 2023 présenté par le gouvernement prévoit la suppression de seulement six niches fiscales, sur près de 500.