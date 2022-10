Un amendement du MoDem sur les "super-dividendes" adopté contre l'avis du gouvernement

Le camp présidentiel continue d'essuyer les revers à l'Assemblée nationale, qui depuis le début de la semaine étudie les mesures sur le budget 2023. Mercredi, le coup bas est venu de la majorité elle-même. Contre l'avis du gouvernement, les députés ont adopté un amendement par 227 voix pour et 88 contre, visant à dissuader les grandes entreprises de distribuer des résultats exceptionnels sous forme de "super-dividendes".

La déconvenue pour l'exécutif est d'autant plus forte que cet amendement a été déposé par son allié MoDem, et qu'outre le soutien de la Nupes et du RN, il a convaincu une vingtaine de députés Renaissance, parmi lesquels le suppléant de la Première ministre Élisabeth Borne, Freddy Sertin. Les députés Horizons ont préféré ne pas trancher et se sont abstenus.