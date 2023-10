Budget 2024 : en commission, les députés votent la fin du régime spécial de retraite des présidents de la République

Ce mardi à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a été interrogé sur le souhait ou non du gouvernement de conserver cette disposition dans son projet de loi final en cas de recours au 49.3, qui lui permet de faire adopter sans vote le texte qu'il souhaite. "C'est trop tôt pour vous répondre", "on va regarder ça", a-t-il répondu, mais "on a participé et soutenu tout ce qui était suppression des régimes spéciaux", a-t-il pris soin de préciser.