Le gouvernement veut attirer la Fifa avec des mesures fiscales avantageuses

Le gouvernement n'a pas confirmé que cet amendement visait à attirer davantage en France la Fifa. Au ministère des Sports, on souligne que "cette disposition vise à étendre aux fédérations sportives internationales (...) un régime déjà appliqué en France aux organisations internationales" et qu'elle ne concerne "que les activités non commerciales". "Il s'agit d'un élément important d'attractivité, source de retombées économiques potentielles pour la France, dans un contexte où nous nous apprêtons à accueillir plus de 30 grands évènements sportifs internationaux dans les prochaines années", a ajouté le ministère auprès de l'AFP.

Mais une source interne à la Fifa a assuré que "l'objectif" visé était bien "la Fifa".