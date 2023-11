Budget de la Sécu : le texte adopté après le rejet à l'Assemblée de la motion de censure LFI

De ce texte, on retient notamment un déficit qui se creuse : il est estimé à 8,8 milliards d'euros en 2023, puis 11,2 milliards en 2024. Des comptes en partie plombés par la hausse des dépenses de l'Assurance maladie. Dans les rangs du gouvernement, on prévoit une économie de 3,5 milliards d'euros sur les dépenses de l'Assurance maladie, et notamment sur 600 millions d'euros relatifs aux dépenses hospitalières. Une lutte contre la fraude aux cotisations sociales est également mise en avant, avec un focus spécifique sur la "sous-déclaration" de chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs employés par les plateformes numériques. Le manque à gagner serait en effet évalué à 800 millions d'euros.

Dans le même temps, le pouvoir des entreprises est renforcé dans le cadre des arrêts maladie. Il s'agit de tenter d'enrayer l'explosion des coûts qui leur sont liés. Désormais, le médecin contrôleur mandaté par l’employeur (agréé) sera en mesure de suspendre le versement des indemnités aux patients en cas d'arrêt considéré comme injustifié. Une mesure à laquelle s'ajoute la limitation à trois jours la durée des arrêts prescrits par téléconsultation, à quelques rares exceptions près.