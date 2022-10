Budget de la Sécu : la majorité a-t-elle aidé le gouvernement au recours rapide d'un nouveau 49.3 ?

Pourtant, il y a quelques jours, certains députés de la majorité se plaignaient d'être trop sollicités pour siéger. "Toutes les dix minutes, on reçoit un message pour nous dire qu'on doit être dans l'hémicycle. On n'a quasiment pas le droit d'aller aux toilettes", indiquait l'un d'eux à BFMTV. "On savait dès le début qu'on allait finir avec le 49.3. Et au lieu de s'épargner ça, on nous a demandé d'être là tous les jours de 9h à 3h du matin. Ce n'est pas possible. On est tous très dévoués mais on n'est pas Superman", avouait un autre.

Les séances reprendront lundi prochain, avec l'étude des motions de censure LFI et RN suite au 49.3 déclenché mercredi par Elisabeth Borne.