Elisabeth Borne échappe à une nouvelle motion de censure, après avoir dégainé le premier 49.3 de la saison

De son côté, le Rassemblement national (RN) a soutenu la motion de censure de gauche, en reprochant à Élisabeth Borne une "utilisation abusive et répétée du 49.3". À droite en revanche, Véronique Louwagie (LR) a jugé à l'inverse qu'il était "hors de question de s'associer à la Nupes", "son idéologie nihiliste" et "sa religion des trois 'D' : dépenses, déficit et dette".

Cet épisode augure de rudes batailles parlementaires dans les semaines à venir. Le gouvernement devrait avoir recours à cette arme constitutionnelle du 49.3 une dizaine d'autres fois au cours de l'automne pour faire adopter les budgets de l'État et de la Sécurité sociale, ne disposant que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Invité sur LCI jeudi, le ministre chargé des Comptes publics Thomas Cazenave avait annoncé que le gouvernement envisageait "probablement une dizaine de 49.3" cette saison, comme ce fut le cas l'an passé, assurant toutefois maintenir "un dialogue avec tous les groupes politiques".