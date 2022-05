Burkini à la piscine : la polémique qui divise Grenoble expliquée

Concrètement, il s'agit de modifier le règlement intérieur des piscines municipales, notamment son article 12 qui exige des usagers une "tenue décente" et "une attitude correcte". Pour l'heure, le texte requiert que les baigneurs soient vêtus d'un maillot de bain recouvrant "au minimum la partie située entre le haut des cuisses et la ceinture et au maximum la partie située au-dessus des genoux et au-dessus des coudes". Des précisions qui pourraient disparaître lors du remaniement du texte actuel.

"Notre volonté est de lever les interdits vestimentaires aberrants : cela concerne les seins nus, les maillots couvrants pour se protéger du soleil ou pour raison de conviction. La question n'est pas d’être pour ou contre le burkini spécifiquement", argue-t-il tout en plaidant pour un service public "accessible à tous" et en invoquant la loi de 1905 sur la laïcité. "C'est la liberté de porter n'importe quel vêtement, qu'il soit religieux ou non, dans l'espace privé comme dans l'espace public", a-t-il également tweeté.

Une centaine de personnalités, dont les féministes Caroline De Haas et Alice Coffin, ont publié une tribune de soutien : "Les femmes musulmanes ont autant leur place à la piscine" que les autres citoyens et "personne ne doit être stigmatisé·e jusque dans les bassins en raison de son choix de maillot (sic)". Le texte a été rédigé par la controversée association Alliance Citoyenne, organisatrice de plusieurs opérations coup de poing dans les piscines grenobloises en faveur du port du burkini, depuis mai 2019.