"C'est honteux !" : attaquée sur ses actions chez TotalEnergie, Yaël Braun-Pivet s'insurge

"Vous préférez Engie et TotalEnergies aux PME de France". Alors qu'elle défendait un amendement visant à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les "superprofits" des pétroliers au bénéfice du système de retraite, la députée LFI Alma Dufour a accusé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet de partialité. "Quand on sait que madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40.000 euros d'actions chez TotalEnergie dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions", a-t-elle dénoncé.