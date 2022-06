"C'est la majorité qui décide" : Jean-Luc Mélenchon répond à Emmanuel Macron sur son refus de le nommer Premier ministre

Rejetant tout argument critiquant un manque de légitimité, Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs rappelé qu'il avait été élu sept fois à l'Assemblée nationale et qu'il venait de réunir 7,7 millions de voix à la dernière présidentielle. Il a également ciblé les propos d'Emmanuel Macron affirmant qu'il nommerait son Premier ministre "en regardant le Parlement". "Si M. Hollande avait regardé le Parlement, il n'y aurait pas vu M. Macron, qui n'a jamais été élu à quoi que ce soit, à part président de la République", a attaqué le député, ajoutant que lors de leur nomination à Matignon, Elisabeth Borne comme Jean Castex n'étaient pas non plus élus à l'Assemblée nationale.

"Personnellement, je n’ai pas vécu toute ma vie dans l’attente d’être Premier ministre. Je le fais parce que je crois que je peux être utile", a tenu à rassurer Jean-Luc Mélenchon. Le premier tour des législatives, dans sept jours, permettra de voir si les électeurs sont de cet avis, ou non.