Le gouvernement veut s'y attaquer : un bas salaire, c'est quoi ?

Le gouvernement veut aussi s'attaquer aux contrats courts et aux temps partiels. Selon l'Insee, "en 2019, un salarié à bas salaire sur quatre est en contrat à durée limitée (CDD, intérim, etc.), soit près du double de cette part dans l’ensemble des salariés du privé". Aussi, "les emplois à bas salaires sont aussi plus souvent des emplois à temps partiel, en particulier chez les femmes : 40% des femmes et 21% des hommes à bas salaires travaillent à temps partiel, contre 23% et 8% dans l’ensemble des salariés du privé", lit-on dans une enquête sur les bas salaire parue en 2022.