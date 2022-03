Cabinets de conseil : ce qu'il faut retenir du rapport explosif du Sénat

Gestion de la crise sanitaire, réforme des APL, organisation de colloques... La commission d'enquête du Sénat dénonce, dans un rapport publié mercredi 16 mars, un "phénomène tentaculaire" sur le recours par l'État aux cabinets de conseil. Pendant quatre mois, une commission menée par la rapporteure Eliane Assassi (Parti communiste français) a enquêté sur l’emprise massive de ces derniers dans les affaires de l’État. La demande répondait à une polémique sur le rôle de plus en plus grand des entreprises dans la gestion de la crise sanitaire. Combien de cabinets privés ont-ils été appelés par l'État ? Pour quelle influence ? Et quels risques ? On fait le point.