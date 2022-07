Haro sur le recours aux cabinets de conseil

Jeudi, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas GuerinI a annoncé qu'il présenterait "dans les prochaines semaines" un "nouveau cadre pour encadrer le recours des ministères" aux cabinets de conseil. Il donnera aussi "une position sur la proposition de loi" déposée fin juin à ce sujet au Sénat à l'issue d'une commission d'enquête ayant conclu que l'État avait "plus que doublé" ses contrats avec les cabinets de consultants entre 2018 et 2021 et accusant le cabinet américain McKinsey d'"optimisation fiscale". Stanislas GuerinI a assuré qu'"il y a un certain nombre de propositions que je reprendrai".

La proposition de loi des sénateurs comprend 19 articles qui poursuivent quatre principaux objectifs : mettre un terme à l'opacité, mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil, renforcer les obligations déontologiques des consultants et mieux protéger les données de l'administration. Elle prévoit notamment que soit publiée chaque année, en annexe du projet de loi de finances, la liste détaillée des prestations de conseil de l'État et que soient interdites les prestations gratuites. Les cabinets de conseil auraient aussi l'obligation de transmettre une déclaration d'intérêts sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).