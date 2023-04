Retraites : Olivier Véran confirme sur TF1 que la loi sera "appliquée à compter de septembre"

Olivier Véran a confirmé, samedi sur TF1, que le passage progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans commencerait bien dès septembre prochain. "C'est la date de septembre qui a été retenue", a rappelé le porte-parole du gouvernement, invité du JT de 13H, au lendemain de la promulgation de la loi retraites.

"Ce n'est pas une application directe et brutale en un bloc du report de l'âge à 64 ans, c'est très progressif, assure Olivier Véran. C'est trois mois par an. Donc à la fin de ce quinquennat, l'âge légal sera de 63 ans et il faudra attendre le quinquennat suivant pour que l'âge légal [de 64 ans, ndlr] soit atteint", à savoir en 2030.